Москва про удобную связь Баку с Нахчываном

Россия и Азербайджан «хорошо понимают друг друга в экономической сфере и конструктивно работают в ней на уровне правительств и предприятий», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас нормальные экономические отношения с Азербайджаном. Не устаю это повторять. Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса. Здесь у нас все идет нормально», — сказал он.

Оверчук также прокомментировал ситуацию с разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе.

«Баку стремится восстановить маршрут, который обеспечил бы ему удобную связь с Нахчываном. Но разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе выгодно и Еревану – сегодня у Армении закрыта граница с Азербайджаном и Турцией, есть связь с Ираном, но дорога туда требует ремонта.

Единственный удобный выход Армении во внешний мир – через Грузию, где связь с РФ осуществляется через единственный автомобильный пункт пропуска, который зависит от погодных условий. Очень важно, чтобы Армения как страна, входящая в ЕАЭС, имела возможность нормально развиваться и иметь нормальные транспортно-логистические связи со своими соседями, включая и нашу страну», — отметил вице-премьер РФ.