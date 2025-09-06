USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Москва про удобную связь Баку с Нахчываном

10:08 3270

Россия и Азербайджан «хорошо понимают друг друга в экономической сфере и конструктивно работают в ней на уровне правительств и предприятий», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас нормальные экономические отношения с Азербайджаном. Не устаю это повторять. Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса. Здесь у нас все идет нормально», — сказал он.

Оверчук также прокомментировал ситуацию с разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе.

«Баку стремится восстановить маршрут, который обеспечил бы ему удобную связь с Нахчываном. Но разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе выгодно и Еревану – сегодня у Армении закрыта граница с Азербайджаном и Турцией, есть связь с Ираном, но дорога туда требует ремонта.

Единственный удобный выход Армении во внешний мир – через Грузию, где связь с РФ осуществляется через единственный автомобильный пункт пропуска, который зависит от погодных условий. Очень важно, чтобы Армения как страна, входящая в ЕАЭС, имела возможность нормально развиваться и иметь нормальные транспортно-логистические связи со своими соседями, включая и нашу страну», — отметил вице-премьер РФ.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 52
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 467
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3271
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7337
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2180
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2322
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6050
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4537
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1728
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2279
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2369

ЭТО ВАЖНО

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 52
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 467
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3271
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7337
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2180
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2322
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6050
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4537
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1728
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2279
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться