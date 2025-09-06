Лидер Индии не поедет в Нью-Йорк

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженности в отношениях с США. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Как отмечает издание, это решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп наложил штрафные пошлины на Индию за закупки нефти у России.

Ранее газета The Times of India информировала, что премьер может выступить на сессии ГА ООН 26 сентября. По скорректированным данным, визит в Нью-Йорк пока не входит в рабочий график Моди и, вероятно, так и не войдет, если в последнюю минуту не произойдет прорыв в торговых переговорах и не последует предложение о встрече с Трампом.

Газета считает такое развитие событий маловероятным. Если премьер Индии решит отправиться в Нью-Йорк, это будет означать организацию двусторонней встречи с президентом США. Однако в сложившихся обстоятельствах индийское правительство считает ставки слишком высокими для такой встречи. Сообщается также, что Трамп недоволен тем, что Моди не прилетел в Вашингтон с саммита G7 в Канаде. Этому могло помешать то обстоятельство, что президент США одновременно принимал командующего армией Пакистана.