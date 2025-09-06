USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Лидер Индии не поедет в Нью-Йорк

10:17 986

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженности в отношениях с США. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Как отмечает издание, это решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп наложил штрафные пошлины на Индию за закупки нефти у России.

Ранее газета The Times of India информировала, что премьер может выступить на сессии ГА ООН 26 сентября. По скорректированным данным, визит в Нью-Йорк пока не входит в рабочий график Моди и, вероятно, так и не войдет, если в последнюю минуту не произойдет прорыв в торговых переговорах и не последует предложение о встрече с Трампом.

Газета считает такое развитие событий маловероятным. Если премьер Индии решит отправиться в Нью-Йорк, это будет означать организацию двусторонней встречи с президентом США. Однако в сложившихся обстоятельствах индийское правительство считает ставки слишком высокими для такой встречи. Сообщается также, что Трамп недоволен тем, что Моди не прилетел в Вашингтон с саммита G7 в Канаде. Этому могло помешать то обстоятельство, что президент США одновременно принимал командующего армией Пакистана.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 55
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 471
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3272
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7337
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2183
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2324
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6052
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1732
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2280
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2369

