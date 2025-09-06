USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Китай и Индия проигнорировали форум Путина

10:23

Восточный экономический форум, открывшийся 3 сентября во Владивостоке и заявленный как «авторитетная деловая площадка» для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, был проигнорирован высокопоставленным чиновниками главного торгового партнера России — Китая.

От КНР на форуме, в котором, по данным организаторов, согласились принять участие представители 70 стран, не приехал ни один представитель правительства или его ключевых экономических ведомств — министерства коммерции или министерства финансов. Не прислали чиновников на форум китайский МИД и Центробанк.

Самым высокопоставленным гостем из Китая стал заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, аналог парламента) Ли Хунчжун. Он принял участие в публичной панельной дискуссии ВЭФ вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в сопровождавшей Ли Хунчжуна делегации не нашлось ни одного чиновника рангом выше «зама».

Во Владивосток приехали замгенсекретаря Всекитайского собрания народных представителей Чжан Ханьхуэй, зампред комитета по финансовым и экономическим вопросам Вэн Цземин, инспектор управления внешних связей Сюй Вэй, замдиректора управления исследований Ван Хайбин, а также помощник заместителя председателя ВСПН Ли Бинь.

В прошлом на ВЭФ, который проводится с 2015 года, приезжали Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президенты Южной Кореи и индийский премьер Нарендра Моди. На этот раз делегации уровня премьер-министра прислали лишь Монголия и Лаос. А чиновников из Индии на форуме не было вовсе: во Владивосток приехал лишь зампосла в Москве Никхилеш Гири.

Среди гостей форума, согласно его официальному сайту, не оказалось топ-менеджеров крупнейших китайских компаний. Вместо них будущее российско-китайских отношений обсуждали, в частности, мэр города Фуюань (население 122 тысячи человек) Чжэн Шуи и вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Лань.

Значимость России для Китая и Китая для России несопоставимы: Пекин для Москвы — крупнейший торговый партнер, в то время как на РФ приходится лишь небольшая доля китайского экспорта, отмечает Элина Рыбакова, экономист Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне.

«Россия теперь — вассал Китая», — считает она. Подобная зависимость делает Россию уязвимой, но Путин, вероятно, готов принять экономические издержки такого пути, потому что хочет «многополярного мира», в котором будет связан с Китаем и другими странами, объяснила Рыбакова.

