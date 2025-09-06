USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Трамп «намекнет» Мадуро, что пора уходить

10:38 553

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести удары по наркокартелям, которые, по версии Вашингтона, базируются на территории Венесуэлы, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такие планы являются частью более масштабного курса американской администрации, направленного на ослабление позиций президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Окончательное решение еще не принято, отметила телекомпания.

Согласно данным CNN, некоторые американские чиновники рассчитывают, что нанесенный на этой неделе удар по судну близ берегов Венесуэлы и потенциальные будущие удары по наркоторговцам окажут давление на окружение Мадуро и заставят задуматься о смене власти.

«Предпочтительно, чтобы Мадуро догадался покинуть пост самостоятельно. Затем ему намекнут: «Вы хотите пойти по легкому или сложному пути?» - сказал один из источников телекомпании.

Ранее Трамп заверил, что Вашингтон не говорит о свержении правительства в Каракасе.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 60
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 475
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3277
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7338
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2188
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2329
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6054
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1734
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2282
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2370

