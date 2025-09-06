Зеленский пригласил Путина в Киев

Президент России Владимир Путин может приехать в Киев для проведения переговоров по мирному урегулированию в Украине. Такое предложение высказал глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News в пятницу, 5 сентября.

Ранее в тот же день, 5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин в очередной раз заявил, что самым лучшим местом для переговоров о мирном урегулировании в Украине он считает Москву. При этом президент РФ пообещал, что Зеленскому в случае его приезда в российскую столицу будет обеспечена стопроцентная гарантия безопасности.

«Гарантия стопроцентная... Если реально кто-то хочет с нами встретиться – мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва», – подчеркнул Путин. В то же время предложения встретиться с Зеленским в других странах он назвал избыточными.

«Он [Путин] может приехать в Киев, – парировал украинский лидер в интервью ABC News. – Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ракетным обстрелам, атакам каждый день. Я не могу ехать в столицу этого террориста». По мнению Зеленского, Путин это понимает.

В ходе беседы украинский лидер неоднократно повторял, что Путин не хочет встречаться с ним и прекращать войну в Украине. При этом он заявил, что Путин играет с Соединенными Штатами в игры.