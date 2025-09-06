USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку около 09:30 произошла авария: грузовик с государственным регистрационным номером 72-CA-837 упал с Баладжарского моста на легковой автомобиль марки Changan с государственным регистрационным номером 90-ZY-012. Тела двух погибших были извлечены из поврежденных автомобилей, сообщил начальник управления Службы спасения особого риска МЧС Тоґрул Мехдиев.

По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, на место происшествия в 09:40 прибыли пять бригад скорой помощи. Трое пострадавших (один мужчина и две женщины) были госпитализированы, один мужчина скончался на месте. Главное управление Государственной дорожной полиции проводит расследование обстоятельств ДТП.

В бакинском поселке Баладжары грузовик слетел с моста и рухнул на движущийся по дороге легковой автомобиль.

В результате погибли три человека в автомобиле и двое в грузовике.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 62
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 481
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3279
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7338
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2195
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2335
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6058
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1736
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2285
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2372

