Страшное ДТП в Баку: есть жертвы

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку около 09:30 произошла авария: грузовик с государственным регистрационным номером 72-CA-837 упал с Баладжарского моста на легковой автомобиль марки Changan с государственным регистрационным номером 90-ZY-012. Тела двух погибших были извлечены из поврежденных автомобилей, сообщил начальник управления Службы спасения особого риска МЧС Тоґрул Мехдиев.

По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, на место происшествия в 09:40 прибыли пять бригад скорой помощи. Трое пострадавших (один мужчина и две женщины) были госпитализированы, один мужчина скончался на месте. Главное управление Государственной дорожной полиции проводит расследование обстоятельств ДТП.