Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Успех Мамедова в Ливерпуле

11:06 918

В Ливерпуле (Великобритания) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин. Во второй день турнира еще один спортсмен сборной Азербайджана прошел в следующий раунд.

Субхан Мамедов (50 кг) в 1/16 финала встретился с Фределином Де Лос Сантосом (Доминиканская Республика). Наш боксер победил соперника со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29).

В 1/8 финала он встретится с Саметом Гюмюшем (Турция). Бой состоится 9 сентября.

Отметим, ранее Заур Гахраманов (65 кг) и Саидджамшид Джафаров (75 кг) также вышли в следующий раунд. В третий день мундиаля еще один азербайджанский боксер выйдет на ринг.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 64
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 485
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3279
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7338
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2198
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2337
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6058
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1737
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2287
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2375

