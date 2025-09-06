Успех Мамедова в Ливерпуле

В Ливерпуле (Великобритания) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин. Во второй день турнира еще один спортсмен сборной Азербайджана прошел в следующий раунд.
Субхан Мамедов (50 кг) в 1/16 финала встретился с Фределином Де Лос Сантосом (Доминиканская Республика). Наш боксер победил соперника со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29).
В 1/8 финала он встретится с Саметом Гюмюшем (Турция). Бой состоится 9 сентября.
Отметим, ранее Заур Гахраманов (65 кг) и Саидджамшид Джафаров (75 кг) также вышли в следующий раунд. В третий день мундиаля еще один азербайджанский боксер выйдет на ринг.