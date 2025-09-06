USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Первый полет Пашиняна над Азербайджаном

11:10 2202

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана 30 августа этого года и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября. Об этом пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила в Facebook.

«После установления мира в Вашингтоне 8 августа этого года соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра РА и получили положительный ответ.

Мы рассматриваем этот факт как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению повестки мира и созданию атмосферы взаимного доверия. Напомню, что азербайджанские самолеты уже давно обеспечивают связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через воздушное пространство Армении», — написала она.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 67
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 486
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3279
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7338
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2203
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2341
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6061
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1738
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2288
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2375

ЭТО ВАЖНО

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 67
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 486
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3279
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7338
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2203
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2341
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6061
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1738
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2288
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться