Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Учения азербайджанского флота

11:25

Военно-морские силы (ВМС) провели показательные корабельные учения, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Основная цель учений, как сообщается, заключалась в обучении личного состава способам обеспечения противодиверсионной защиты корабля, а также в проверке уровня готовности к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций на якорной стоянке.

В ходе учений также отрабатывались мероприятия по противопожарной защите корабля в порту, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации из зоны ЧП. На практике были продемонстрированы действия аварийной команды по борьбе за живучесть судна, а также способы тушения пожаров в зависимости от их характера и места возникновения.

Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 70
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 489
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 3281
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7339
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 2205
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы
Страшное ДТП в Баку: есть жертвы обновлено 11:42; видео
11:42 2342
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az
03:17 6062
Позади смерть. Как и впереди
Позади смерть. Как и впереди о вечном; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:45 4538
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
10:46 1739
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
Китай и Индия проигнорировали форум Путина
10:23 2289
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
Вице-премьер России про «очень плохой сценарий» для Армении
10:05 2376

