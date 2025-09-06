Учения азербайджанского флота

Военно-морские силы (ВМС) провели показательные корабельные учения, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Основная цель учений, как сообщается, заключалась в обучении личного состава способам обеспечения противодиверсионной защиты корабля, а также в проверке уровня готовности к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций на якорной стоянке.

В ходе учений также отрабатывались мероприятия по противопожарной защите корабля в порту, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации из зоны ЧП. На практике были продемонстрированы действия аварийной команды по борьбе за живучесть судна, а также способы тушения пожаров в зависимости от их характера и места возникновения.