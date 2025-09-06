Как в России ищут секрет бессмертия

Основная нагрузка ложится на учреждения Минздрава — национальные медицинские исследовательские центры кардиологии, онкологии, эндокринологии, геронтологии и профилактической медицины.

Например, Федеральный центр кардиологии имени Алмазова в Санкт-Петербурге проводит эксперименты с применением L-аргинина и сукцинатов для борьбы с остеопорозом у стареющих животных, а Российский научный фонд с 2020 года изучает молекулярные механизмы старения и поиск геропротекторов. Курчатовский институт, традиционно связанный с атомной физикой, активно развивает медицинское направление и с 2019 года курирует Федеральную программу по развитию генетических технологий (2019–2027) с бюджетом в десятки миллиардов рублей.

Под руководством президента института Михаила Ковальчука и при участии Марии Воронцовой в наблюдательном совете реализуется проект «100 000+Я», финансируемый «Роснефтью», целью которого является секвенирование геномов 100 тысяч россиян для выявления факторов долголетия и прогнозирования рисков наследственных заболеваний. В 2018 году генетик Константин Скрябин заявил о расшифровке «генома русского человека», что вызвало скептицизм в научном сообществе.

«Росатом» также присоединился к исследованиям, развивая 3D-биопечать органов с целью создания сложных тканей для трансплантации. Лаборатория 3D Bioprinting Solutions, созданная при поддержке Александра Островского, в 2018 году впервые напечатала щитовидную железу мыши, а в 2019 году провела эксперименты на МКС. В 2023 году в Главном военном госпитале имени Бурденко биопринтер впервые в мире напечатал кожу прямо на ране пациента, что укрепило интерес государства к технологии.

После эмиграции Островского в 2022 году лаборатория перешла под контроль «Росатома» и НИЯУ МИФИ. Ключевую роль в проектах по продлению жизни, по данным «Незыгаря», играет руководитель ФМБА Вероника Скворцова, курирующая разработку персонализированных лекарств на основе биологических кодов пациентов. Она заявила, что технологии позволят сохранять молодость до 60 лет.

Частный сектор также проявляет интерес: проекты поддерживаются фондом «Сколково», а миллиардеры, такие как Петр Авен и Дмитрий Зимин, ранее финансировали биомедицинские исследования. Экзотический стартап «КриоРус» занимается крионикой, замораживая тела умерших в надежде на их будущее воскрешение, несмотря на отсутствие научной базы.

По информации «Незыгаря», существуют и закрытые программы для продления жизни высших чиновников, включающие экспериментальные терапии и биопринтинг органов. Михаил Ковальчук, инициировавший национальный проект долголетия, продвигает идею «русского генома» и считает исследования в области бессмертия приоритетными, что подчеркивает амбициозность и противоречивость российской стратегии в этой сфере.