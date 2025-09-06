Трампа назвали информатором ФБР

Республиканец Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США, в интервью CNN заявил, что президент Дональд Трамп выступал информатором ФБР по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос, почему Трамп называет скандал вокруг дела Эпштейна «мистификацией» Демократической партии? Скандал разгорелся после того, как в феврале 2025 года генеральный прокурор Пэм Бонди сообщила, что на ее столе находится «список клиентов» Эпштейна, что вызвало требования американских политиков обнародовать документы.

Позже Бонди уточнила, что речь шла о материалах дела в целом, а Минюст США заявил, что доказательств существования такого списка нет. «Трамп имеет в виду мистификацию, которую демократы используют для нападок на него. Я говорил с ним об этом неоднократно. Он в ужасе, всё искажено», — цитирует Джонсона издание Daily Beast. По словам спикера, Трамп никогда не утверждал, что обвинения против Эпштейна ложны, называя его действия «ужасным, невыразимым злом».

Джонсон добавил, что Трамп изгнал Эпштейна из своего клуба Мар-а-Лаго, узнав о слухах о его преступлениях, и сотрудничал с ФБР, чтобы пресечь его деятельность.

Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019 году был повторно арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними и склонении их к проституции. До суда он был найден мертвым в камере.

Файлы Эпштейна включают тысячи документов, таких как свидетельские показания, адресные книги, полицейские отчеты и переписка, где упоминаются известные личности, включая Трампа. Упоминание в этих документах не свидетельствует о причастности к преступлениям.

Представитель Джонсона, комментируя его слова для Daily Beast, подтвердил, что Трамп более десяти лет назад был готов сотрудничать с прокурорами для разоблачения Эпштейна и предотвращения его преступлений. Ранее Трамп заявлял, что разорвал связи с Эпштейном после того, как тот переманил сотрудниц спа-салона в его поместье во Флориде. Белый дом также сообщал, что Трамп исключил Эпштейна из Мар-а-Лаго после предъявления ему обвинений в 2006 году.