Российским туристам грозит турецкая тюрьма за поцелуй

Приехавшие на отдых в Турцию туристы из России попали под суд, пишут российские СМИ.

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе которой они обнялись и поцеловались.

Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Туристы попытались извиниться и объяснить, что не знали о правилах поведения в мечети.

«Извинений оказалось недостаточно – теперь они ждут суда», – сообщается в публикации.

Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до одного года тюрьмы.