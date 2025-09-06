USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Российским туристам грозит турецкая тюрьма за поцелуй

12:51

Приехавшие на отдых в Турцию туристы из России попали под суд, пишут российские СМИ.

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе которой они обнялись и поцеловались.

Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Туристы попытались извиниться и объяснить, что не знали о правилах поведения в мечети.

«Извинений оказалось недостаточно – теперь они ждут суда», – сообщается в публикации.

Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до одного года тюрьмы.

