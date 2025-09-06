USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Путин уговорил Си

12:53

Находящийся под санкциями Запада российский танкер причалил в Китае. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на мониторинговые сервисы.

По их данным, в китайский порт Тешань зашел танкер «Восход». Судно перевозит 150 тысяч кубометров сжиженного природного газа.

Издание напоминает, что первый танкер «Арктик Мулан» доставил груз в КНР в конце августа. Это газ, добытый на заводе «Арктик СПГ-2», находящийся под санкциями.

«Арктический проект по добыче газа стартовал в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за нехватки газовозов ледового класса и западных санкций», — отмечает издание.

Агентство напоминает, что это произошло после встречи президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите в Тяньцзине.

