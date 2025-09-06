Хотите санкций против России? Будут против Европы

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин еще раз заявил, что «лучшее место» для встречи его и Зеленского – Москва: мол, путь приезжает, ему обеспечат тут стопроцентные гарантии безопасности и «условия для работы». Впрочем, он также оговорился в том смысле, что переговоры вести можно, но вот только в возможность достижения договоренностей с Украиной он не верит. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Зеленского зовут в Москву «поговорить, а не подписывать капитуляцию», однако по канонам infotainment такая сцена стала бы именно актом капитуляции. Также российский президент вновь напомнил о категорическом неприятии Москвой идеи отправки в Украину западных войск (для «гарантий безопасности», как обещают инициаторы идеи из ЕС), предупредив, что таковые, если появятся, станут «законными целям для поражения». При этом в американской прессе уже начались рассуждения о том, что некие войска из нейтральных (и приемлемых для РФ) стран все же могли бы появиться в демилитаризованной зоне вдоль линии разграничения. Например, из Бангладеш. Это теоретически вполне вписывается в стандартные схемы урегулирования практически любого военного конфликта. Но вот только практического обсуждения ни самого режима прекращения огня, ни форматов мониторинга за ним всерьез никто еще не начинал, с Россией в том числе. Так что пока такие рассуждения выглядят не более чем плодом журналистских фантазий или «реконструкций».

Публично Москва не дает никаких сигналов о том, что вариант с появлением «еврогарантов» для нее сколь-либо приемлем. Более того, называет их «законной целью». Наверное, куда конструктивнее для всех сторон было бы уже сейчас приступить к обсуждению хотя бы в общих чертах контуров будущей архитектуры безопасности в Европе. С участием России, разумеется, не улетит же она на Луну. Но так вопрос никто не ставит. Ставят только вопрос о новых санкциях. Причем для европейцев задача-максимум тут – привлечь к ним США. Тогда как в нынешней американской администрации, видимо, возобладало мнение, что в случае наложения новых жестких санкций на РФ мирный процесс по Украине будет надолго заморожен, вернее, будет пресечена даже сама его видимость в нынешнем виде. Зато проявились кое-какие последствия встречи в Париже представителей почти 40 стран из «коалиции желающих». Там тоже обсуждались гарантии безопасности Украине (будто прекращение огня вот-вот настанет – с чего вдруг такая спешка и уверенность?), но окончательно ни до чего не договорились. Зато созвонились с Трампом. И вышел вроде как телефонный скандал. Мало того что Трамп не взял на себя четких обязательств по поддержке европейских усилий в рамках «гарантий безопасности», но и ничего внятного не обещал касательно введения новых санкций против России. Возможно, кстати, что все эти интенсивные обсуждения «гарантий безопасности» для Украины в исполнении европейцев нужны им действительно всего лишь для того, чтобы продемонстрировать тому же Трампу, что они и полны решимости (раз уже это новая «фишка» Вашингтона – переложить ответственность за безопасность Европы на саму Европу), и готовы взять на себя инициативу, и готовы обеспечивать гарантии безопасности Украины. И даже войска готовы послать, и деньги, и оружие. А все лишь для того, чтобы, «продав» эту свою решимость, добиться полной солидарности Белого дома в своей санкционной политике против Москвы, прежде всего в нефтяной области. Под эту решимость также попытаться продавить еще больший нажим со стороны Трампа, чтобы русские согласились все-таки на прекращение огня. Но Трамп, судя по всему, не очень готов следовать этому сценарию, не им написанному.

Говорят, в ходе телефонного разговора с европейцами и Зеленским он действительно предложил Европе самой прекратить покупку российской нефти, которую на сегодня импортируют только Венгрия и Словакия. Возможно, он присовокупил сюда и поставки из Индии нефтепродуктов, полученных из российской нефти. Но все это стало, скорее, формой проявления его раздражения тем, что Европа не хочет подстраиваться под его «миротворчество» в том формате, в каком они, видимо, договорились с Путиным на Аляске, чем его, Трампа, готовности встроиться в единый фронт с европейцами против Москвы. Трампу нужны не санкции сами по себе - он их и без Европы наложить может так, что мало не покажется. Ему нужен все-таки прогресс по переговорам. А пока так получается, что не без саботажа со стороны ЕС, а также на фоне упорства Киева все трамповское «миротворчество» проваливается. Да и Путин постепенно риторически ужесточает свою позицию. Например, касательно переговоров в Стамбуле Москва вроде бы и подтвердила свою готовность повысить уровень своей делегации («до политического», как сказал Песков), но с оговоркой - мол, в этом сейчас особого смысла и нет. К тому же Трамп не может не понимать, что, если он даже введет эти свои санкции и 500-процентные пошлины против индусов и китайцев, то это станет уже американской проблемой, поскольку объем торговли с этими двумя странами большой. Европа, по сути, хочет добиться солидарности Америки с такими действиями, которые навредят и самой Америке, если она начнет торговую войну с Китаем и Индией из-за России. Пока «коалиция желающих» не очень, видимо, понимает, что ей делать со своим разочарованием Трампом. Когда Трамп раздраженно перевел разговор на тему санкций против России, европейские лидеры пытались было согласовать с ним совместные действия, предложив провести экстренную встречу для разработки нового санкционного пакета против РФ. Но реакция Вашингтона пока неизвестна.