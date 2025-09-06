USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Поляков призвали срочно покинуть Беларусь

13:20 938

Польша призвала своих граждан незамедлительно покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну после задержания Минском польского монаха, обвиненного в «шпионаже». Об этом сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский, передает RMF FM.

На брифинге 5 сентября Вронский заявил, что в Беларуси поляки могут столкнуться с неблагоприятными ситуациями. «Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует посещать Беларусь. Это недемократическая страна, не дружественная Польше», — подчеркнул он.

Причиной предупреждения стало обострение отношений между Варшавой и Минском после задержания католического монаха Гжегожа Гавела, гражданина Польши, которого белорусские власти обвинили в сборе разведданных во время российско-белорусских учений «Запад-2025».

Независимый портал «Зеркало» установил, что Гавел — монах ордена кармелитов, занимавшийся научной работой на религиозную тематику. Вронский назвал задержание провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Польше и укрепление позиций Минска. Он заверил, что Варшава окажет своему гражданину всю возможную поддержку.

Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 1070
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 2186
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 2298
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4288
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 5748
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 10938
Трампа назвали информатором ФБР
Трампа назвали информатором ФБР
12:38 1385
Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 2371
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 3373
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 5695
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7925

ЭТО ВАЖНО

Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 1070
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 2186
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 2298
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4288
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 5748
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 10938
Трампа назвали информатором ФБР
Трампа назвали информатором ФБР
12:38 1385
Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 2371
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 3373
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 5695
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7925
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться