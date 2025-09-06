Поляков призвали срочно покинуть Беларусь

Польша призвала своих граждан незамедлительно покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну после задержания Минском польского монаха, обвиненного в «шпионаже». Об этом сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский, передает RMF FM.

На брифинге 5 сентября Вронский заявил, что в Беларуси поляки могут столкнуться с неблагоприятными ситуациями. «Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует посещать Беларусь. Это недемократическая страна, не дружественная Польше», — подчеркнул он.

Причиной предупреждения стало обострение отношений между Варшавой и Минском после задержания католического монаха Гжегожа Гавела, гражданина Польши, которого белорусские власти обвинили в сборе разведданных во время российско-белорусских учений «Запад-2025».

Независимый портал «Зеркало» установил, что Гавел — монах ордена кармелитов, занимавшийся научной работой на религиозную тематику. Вронский назвал задержание провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Польше и укрепление позиций Минска. Он заверил, что Варшава окажет своему гражданину всю возможную поддержку.