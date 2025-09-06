Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу

История, которая развернулась в Европе, больше напоминает вымышленный сценарий, чем реальное уголовное дело. В ее центре — Кристина Блок, представительница богатейшего немецкого семейства, владеющего сетью стейк-хаусов и отелей, состояние которого оценивается в сотни миллионов евро. Но в залах гамбургского суда она предстала не как светская наследница, а как обвиняемая в организации дерзкой операции по похищению собственных детей.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 2024 года в небольшой датский городок прибыли два фургона. Внутри находились как минимум пять человек, трое из которых, согласно материалам следствия, являлись ветеранами израильской внешней разведки «Моссад». Одетые в черное и в масках они ворвались в дом бывшего мужа Кристины Стефана Ханзеля и насильно увели двух детей. Похищение происходило на фоне праздничных салютов – по замыслу похитителей шум фейерверков должен был скрыть звуки операции. Но в сценарий вмешался фактор, который преступники недооценили: у одного из детей была тревожная кнопка. Ребенок успел ее нажать, и датская полиция отреагировала оперативно. По данным обвинения, колонна из фургонов направилась к границе ФРГ, где детей пытались переправить пешком через лес. В ход шли угрозы, заклеенные скотчем рты детей и бегство в темноте. Но преследование уже началось: за группой следовали полицейские с собаками. В конечном счете дети были обнаружены и возвращены отцу, а сама история стремительно превратилась в международный скандал.

Кристина Блок утверждает, что ничего не знала об операции, и перекладывает всю ответственность на свою мать, которая якобы действовала за ее спиной. Но мать обвиняемой умерла за девять месяцев до похищения, и эта версия выглядит сомнительной. Новый партнер Кристины Блок, известный спортивный журналист Герхард Деллинг, также оказался втянут в расследование и подозревается в пособничестве. В суде звучат драматические показания. Стефан Ханзель описал, как был избит, как слышал крики детей и как фургоны исчезли с выключенными фарами. Сам процесс проходит в особом здании с усиленными мерами безопасности, обычно используемом для дел о терроризме. Всего должны дать показания 141 свидетель и 22 эксперта. Фигурирующая в деле Кристина Блок владеет долей в Block Holdings — компании, в активе которой крупнейший отель Гамбурга Grand Elysee и десятки ресторанов по всей Германии. Ее состояние в будущем может превысить миллиард евро. Но теперь наследница империи в центре драмы, где на карту поставлено все — и репутация семьи, и судьба детей, и ее собственная свобода.