Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу

История, которая развернулась в Европе, больше напоминает вымышленный сценарий, чем реальное уголовное дело. В ее центре — Кристина Блок, представительница богатейшего немецкого семейства, владеющего сетью стейк-хаусов и отелей, состояние которого оценивается в сотни миллионов евро. Но в залах гамбургского суда она предстала не как светская наследница, а как обвиняемая в организации дерзкой операции по похищению собственных детей.
По версии следствия, в новогоднюю ночь 2024 года в небольшой датский городок прибыли два фургона. Внутри находились как минимум пять человек, трое из которых, согласно материалам следствия, являлись ветеранами израильской внешней разведки «Моссад». Одетые в черное и в масках они ворвались в дом бывшего мужа Кристины Стефана Ханзеля и насильно увели двух детей.
Похищение происходило на фоне праздничных салютов – по замыслу похитителей шум фейерверков должен был скрыть звуки операции. Но в сценарий вмешался фактор, который преступники недооценили: у одного из детей была тревожная кнопка. Ребенок успел ее нажать, и датская полиция отреагировала оперативно.
По данным обвинения, колонна из фургонов направилась к границе ФРГ, где детей пытались переправить пешком через лес. В ход шли угрозы, заклеенные скотчем рты детей и бегство в темноте. Но преследование уже началось: за группой следовали полицейские с собаками. В конечном счете дети были обнаружены и возвращены отцу, а сама история стремительно превратилась в международный скандал.
Кристина Блок утверждает, что ничего не знала об операции, и перекладывает всю ответственность на свою мать, которая якобы действовала за ее спиной. Но мать обвиняемой умерла за девять месяцев до похищения, и эта версия выглядит сомнительной. Новый партнер Кристины Блок, известный спортивный журналист Герхард Деллинг, также оказался втянут в расследование и подозревается в пособничестве.
В суде звучат драматические показания. Стефан Ханзель описал, как был избит, как слышал крики детей и как фургоны исчезли с выключенными фарами. Сам процесс проходит в особом здании с усиленными мерами безопасности, обычно используемом для дел о терроризме. Всего должны дать показания 141 свидетель и 22 эксперта.
Фигурирующая в деле Кристина Блок владеет долей в Block Holdings — компании, в активе которой крупнейший отель Гамбурга Grand Elysee и десятки ресторанов по всей Германии. Ее состояние в будущем может превысить миллиард евро. Но теперь наследница империи в центре драмы, где на карту поставлено все — и репутация семьи, и судьба детей, и ее собственная свобода.
Почему к частному делу о детях привлекли ресурсы, чьи методы напоминают действия спецслужб? Ответ может скрываться в том, что речь идет не только о семье, но и об огромном состоянии. По данным суда, та же израильская фирма ранее работала на Кристину Блок в рамках кампании против ее собственного отца. Получается, речь идет о целой системе частных спецопераций, в которых корпоративные и семейные интересы решаются методами разведывательной войны.
Процесс в Гамбурге проходит с мерами безопасности, характерными для дел о терроризме. Сотни свидетелей и экспертов должны пролить свет на связи, уходящие от немецких деловых кругов к ближневосточным частным военным компаниям. И именно этот пласт делает эту историю максимально взрывоопасной: за спорами о детях проглядывает тень транснациональных интересов, в которых бывшие разведчики находят новую работу в качестве «солдат удачи».
Но ни в одном из сценариев — ни в уголовном, ни в политическом — нет победителей. Дети стали пешками, семья — объектом всеобщего внимания, Германия и Израиль оказались втянуты в скандал, а доверие к государственным институтам, которые должны защищать права несовершеннолетних, оказалось подорвано.
Но самое тревожное в этом деле — то, что оно может стать лишь вершиной айсберга. История Блок показала, что в центре Европы уже действуют структуры, готовые ради частных интересов применять методы спецслужб. Это значит, что границы между государственными механизмами безопасности и приватизированной «силовой индустрией» становятся все более условными.