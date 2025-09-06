Громкая казнь Бахрамиана

Иранские власти в субботу привели в исполнение смертный приговор мужчине, осужденному за нападение на сотрудников сил безопасности во время общенациональных протестов в 2022 году, сообщила судебная власть страны.

Как передает сайт судебных органов Mizan Online, Мехран Бахрамиан был признан виновным в том, что вместе с группой людей открыл огонь по автомобилю с силовиками в Семираме в центральной провинции Исфахан. В результате был убит офицер Мохсен Резаи, несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года на фоне протестов, охвативших страну после смерти в полиции 22-летней Махсы Амини, задержанной за нарушение строгого дресс-кода для женщин.

Смертный приговор Бахрамиану, вынесенный Революционным судом Исфахана, был утвержден Верховным судом и приведен в исполнение ранним утром, уточнило агентство.

Суд признал его виновным в совершении «мохаребе» — «войны против Бога» — за стрельбу по силовику и подстрекательство к нападению на государственные здания и сотрудников. В сообщении его охарактеризовали как «головореза».

По данным иранских властей, во время протестов 2022 года были убиты сотни человек, включая представителей сил безопасности, тысячи были арестованы.

С тех пор в стране прошли суды над задержанными, несколько человек были казнены. В июне власти повесили Аббаса Куркури, признанного виновным в убийстве семи человек во время протестов.