Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Стрельба в Бейлагане

14:15 1202

Сегодня, около 13:00, в поселке Шахсевен Бейлаганского района произошел вооруженный инцидент, сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в результате два жителя поселка получили ранения. Полиция принимает меры по задержанию стрелка.

Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 1079
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 2196
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 2306
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4289
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 5757
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 10940
Трампа назвали информатором ФБР
Трампа назвали информатором ФБР
12:38 1388
Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 2378
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 3376
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 5700
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7926

