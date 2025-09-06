Стрельба в Бейлагане

Сегодня, около 13:00, в поселке Шахсевен Бейлаганского района произошел вооруженный инцидент, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что в результате два жителя поселка получили ранения. Полиция принимает меры по задержанию стрелка.
