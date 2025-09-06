Трамп не может без Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в 2026 году в Майами. «Я был бы рад их присутствию. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал Трамп во время подписания документа о проведении мероприятия. При этом он не объяснил, почему зовет Россию и Китай в статусе «наблюдателей», несмотря на то что эти страны входят в G20. В этом же качестве он пригласил на саммит Польшу, которая ранее обратилась с такой просьбой.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в США впервые с 2009 года — на территории гольф-курорта Трампа в городе Дорал. По словам президента, разработкой повестки занимается министр финансов Скотт Бессент: «она будет сосредоточена на стимулировании экономического процветания». Предполагаемая дата проведения мероприятия: 14–15 декабря 2026 года.

В этом году в G20 председательствует Южно-Африканская Республика, саммит стран будет организован 21–22 ноября в Йоханнесбурге. Трамп отказался ехать туда из-за недовольства политикой властей ЮАР и отправил вице-президента Джей Ди Вэнса.

В июне приглашение на саммит в Йоханнесбурге получил президент России Владимир Путин, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. «Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам», — уточнил дипломат. Пока Путин не озвучил свое решение.

После начала войны с Украиной Россию на мероприятиях G20 представлял глава МИД Сергей Лавров, так как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по обвинению в насильственной депортации украинских детей. В декабре официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья говорил, что именно поэтому республика не будет приглашать главу российского государства на саммит в 2025 году.

В состав G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Также в форуме участвуют два региональных объединения — ЕС и Африканский союз. В совокупности на участников приходится 85% мирового ВВП и порядка 75% международной торговли.