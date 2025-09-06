Брату посла Армении в США предъявлено обвинение

Брату посла Армении в США Нарека Мкртчана - Мкртычу Мкртчяну предъявлено обвинение, пишут армянские СМИ со ссылкой на источник.

Брат дипломата был задержан после инцидента с автомобилем в Паракаре (Армения), произошедшего 3 сентября.

По данным следствия, сотрудники полиции остановили машину для проверки, в этот момент один из пассажиров вышел из салона и попытался скрыться, выбросив по дороге пистолет и сверток с порошкообразным веществом. Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции.

В Следственном комитете Армении сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, залога и подписки о невыезде.

Нарек Мкртчян был назначен послом в США в конце августа. До этого он занимал пост министра труда и социальных вопросов Армении.