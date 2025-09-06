USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Брату посла Армении в США предъявлено обвинение

Брату посла Армении в США Нарека Мкртчана - Мкртычу Мкртчяну предъявлено обвинение, пишут армянские СМИ со ссылкой на источник.

Брат дипломата был задержан после инцидента с автомобилем в Паракаре (Армения), произошедшего 3 сентября.

По данным следствия, сотрудники полиции остановили машину для проверки, в этот момент один из пассажиров вышел из салона и попытался скрыться, выбросив по дороге пистолет и сверток с порошкообразным веществом. Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции.

В Следственном комитете Армении сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, залога и подписки о невыезде.

Нарек Мкртчян был назначен послом в США в конце августа. До этого он занимал пост министра труда и социальных вопросов Армении.

Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну
Трампа назвали информатором ФБР
Трампа назвали информатором ФБР
Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
