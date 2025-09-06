Кадыров рассказал, кому посвящает свой отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости опроверг данные СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнув, что «бывает там только раз в год для решения вопросов экономики».

«Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему», - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, где он проводит свой отдых.

«А про самолет... У меня нет личных самолетов. Я в Эмиратах бываю в год один раз и то по вопросам, касающимся экономики. Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике», - добавил глава Чечни.