Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Кадыров рассказал, кому посвящает свой отпуск

15:17 213

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости опроверг данные СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнув, что «бывает там только раз в год для решения вопросов экономики».

«Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему», - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, где он проводит свой отдых. 

«А про самолет... У меня нет личных самолетов. Я в Эмиратах бываю в год один раз и то по вопросам, касающимся экономики. Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике», - добавил глава Чечни.

Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 1083
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 2202
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 2309
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4289
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 5761
Путин «чистит» страну
Путин «чистит» страну идет война народная...
00:38 10943
Трампа назвали информатором ФБР
Трампа назвали информатором ФБР
12:38 1388
Как в России ищут секрет бессмертия
Как в России ищут секрет бессмертия
12:16 2379
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск
Украинский спецназ не пустил россиян в Днепропетровск ВИДЕО
12:00 3378
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
Москва про удобную связь Баку с Нахчываном
10:08 5702
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка?
Между Трампом и Эрдоганом пробежала черная кошка? горячая тема; все еще актуально
5 сентября 2025, 22:59 7927

