Российская армия продвигается на трех фронтах

В Сумской, Луганской и Днепропетровской областях Украины зафиксировано продвижение российских войск. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Согласно информации, в Сумской области продвижение произошло в районе поселка Юнаковка, через который проходит трасса Сумы – Юнаковка – Курск.

Кроме того, изменения на линии фронта отмечены в Серебрянском лесу на территории Луганской области, а также вблизи села Сечневое в Днепропетровской области.

3 сентября DeepState cообщал, что россияне предпринимают постоянные попытки проникновения в стратегически важный Купянск Харьковской области и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое численное присутствие для дальнейшего продвижения. ВС РФ проводят пропагандистскую кампанию, чтобы создать видимость своего присутствия в городе.