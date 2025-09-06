USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Российская армия продвигается на трех фронтах

15:45 2545

В Сумской, Луганской и Днепропетровской областях Украины зафиксировано продвижение российских войск. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Согласно информации, в Сумской области продвижение произошло в районе поселка Юнаковка, через который проходит трасса Сумы – Юнаковка – Курск.

Кроме того, изменения на линии фронта отмечены в Серебрянском лесу на территории Луганской области, а также вблизи села Сечневое в Днепропетровской области.

3 сентября DeepState cообщал, что россияне предпринимают постоянные попытки проникновения в стратегически важный Купянск Харьковской области и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое численное присутствие для дальнейшего продвижения. ВС РФ проводят пропагандистскую кампанию, чтобы создать видимость своего присутствия в городе. 

В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 1062
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 2200
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 2145
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 1813
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 6324
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7508
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 2546
Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 2836
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 4305
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 3520
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4533

ЭТО ВАЖНО

В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 1062
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 2200
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 2145
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 1813
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 6324
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7508
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 2546
Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 2836
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 4305
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 3520
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4533
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться