Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Афганских женщин никто не спас

16:12 1540

В Афганистане после землетрясения спасатели оказывали помощь только мужчинам, пишет The New York Times.

Сообщалось, что раненым женщинам пришлось оставаться под завалами и ждать, пока на помощь им не придут другие женщины или их родственники-мужчины.

Отмечается, что «Талибан» и традиционные афганские нормы запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются членами одной семьи.

В результате многие женщины не получили медицинскую помощь, а некоторые оказались погребены под завалами, говорится в статье.

В ночь с 31 августа на 1 сентября на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение. 4 сентября власти Афганистана сообщили, что число погибших в результате подземных толчков превысило 2,2 тыс. Ещё более 3,6 тыс. человек пострадали.

В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 1063
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 2203
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 2149
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 1814
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 6325
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7509
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 2547
Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 2837
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 4307
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 3522
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4533
