Афганских женщин никто не спас

В Афганистане после землетрясения спасатели оказывали помощь только мужчинам, пишет The New York Times.

Сообщалось, что раненым женщинам пришлось оставаться под завалами и ждать, пока на помощь им не придут другие женщины или их родственники-мужчины.

Отмечается, что «Талибан» и традиционные афганские нормы запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются членами одной семьи.

В результате многие женщины не получили медицинскую помощь, а некоторые оказались погребены под завалами, говорится в статье.

В ночь с 31 августа на 1 сентября на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение. 4 сентября власти Афганистана сообщили, что число погибших в результате подземных толчков превысило 2,2 тыс. Ещё более 3,6 тыс. человек пострадали.