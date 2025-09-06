Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения

Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло чуть больше семи месяцев, но этого времени ему хватило, чтобы полностью уничтожить международный авторитет США. Под лозунгом «Сделаем Америку великой снова» Трамп превратил свою страну в международное посмешище, с которым считаются все меньше. Об этом пишет авторитетный американский журнал The Atlantic.

«Лидеры России, Китая и Северной Кореи - не добрые люди. Они управляют жестокими автократиями, изобилующими тайной полицией и лагерями для военнопленных. Но тем не менее они серьезные люди и распознают несерьезного человека, когда видят его. Почти десять лет они оценивали Дональда Трампа и четко пришли к выводу: президент Соединенных Штатов не достоин их уважения», - пишет автор публикации.

«Одним из самых показательных моментов является мировой саммит, состоявшийся на днях в Пекине по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне. На это мероприятие позвали даже (президента Беларуси Александра) Лукашенко. Но президента США не пригласили, хотя именно Соединенные Штаты внесли основной вклад в разгром Японской империи, который китайские коммунисты теперь записывают на свой счет», - отмечает газета.

The Atlantic видит значительный контраст между саммитом на Аляске, который закончился дипломатическим унижением Трампа, и пекинским саммитом диктаторов, где Путин, Си и Ким демонстрировали солидарность на фоне наглого выпячивания военной мощи Китая.

Яркой иллюстрацией внешней политики президента Трампа издание считает явное потепление отношений Индии с Китаем, которые являются давними «заклятыми врагами».