Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя

Арестованный в Украине депутат Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко был завербован ФСБ России еще задолго до полномасштабного вторжения и активно выполнял задания российской спецслужбы, сообщила СБУ в соцсетях.

Кроме того, подозреваемый наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В суде Христенко охарактеризовали как «топового» агента ФСБ, который отдельно отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.