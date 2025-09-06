USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя

Арестованный в Украине депутат Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко был завербован ФСБ России еще задолго до полномасштабного вторжения и активно выполнял задания российской спецслужбы, сообщила СБУ в соцсетях.

Кроме того, подозреваемый наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В суде Христенко охарактеризовали как «топового» агента ФСБ, который отдельно отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора задержали депутата Верховной Рады от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Сообщается, что депутат был завербован российской ФСБ. Его имя не раскрывается. Отмечается, что задержанного уже доставили в суд.

