Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

В России создали вакцину от рака

16:51 2208

Российская вакцина против рака готова к применению, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ее цитируют «Известия».

По словам Скворцовой, ФМБА направило в Минздрав материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата «Энтеромикс».

«Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность», — уточнила Скворцова.

По ее словам, «Энтеромикс» уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост. Применение вакцины планируют начать с пациентов с колоректальным раком. Препарат будут «подстраивать» под каждого пациента — в зависимости от особенностей организма он, как ожидается, покажет эффективность от 60 до 80%.

В июне главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что российские специалисты начали клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс» с участием 48 добровольцев. Врач также отметил, что токсический эффект от введения препарата «очень незначительный». Для пациентов вакцина будет бесплатной.

В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 1070
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 2209
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 2154
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 1820
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 6334
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7510
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 2553
Трамп не может без Путина
Трамп не может без Путина
14:33 2838
Громкая казнь Бахрамиана
Громкая казнь Бахрамиана
13:51 4310
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика
12:59 3525
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!»
Вопрос Трампа: «Почему бы не расстрелять протестующих?!» наша корреспонденция; все еще актуально
02:46 4534

