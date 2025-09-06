В России крупный пожар

В поселке Климово Брянской области России дрон ударил по электроподстанции.
В результате вспыхнул сильный пожар, кадры публикуют зарубежные СМИ.
September 6, 2025
