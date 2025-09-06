USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

В Украине создается штаб армии НАТО

17:21 1073

В Киеве формируется штаб многонациональных сил на Украине (MNF-U) — структуры, созданной под эгидой НАТО и союзных стран для координации действий на случай перемирия между РФ и Украиной.

Сообщается, что руководство будет разделено на два уровня: в украинской столице штаб возглавит британский генерал-майор, а общее управление на схожем по уровню командиров будут совместно осуществлять Великобритания и Франция.

Рабочим языком штаба станет английский, что должно обеспечить взаимодействие более чем 30 стран-участниц.

Первоначально многонациональное командование будет функционировать в Париже, затем планируется его перенос в Лондон при сохранении англо-французской схемы управления.

Великобритания уже выделяет силы для поддержки этого штаба, а формат MNF-U, вероятнее всего, станет крупнейшей международной операцией в Европе со времен балканских войн 1990-х.

17:21 1074
16:51 2216
17:38 2158
16:35 1822
13:38 6340
03:17 7512
15:45 2558
14:33 2841
13:51 4312
12:59 3525
