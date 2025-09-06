В Украине создается штаб армии НАТО

В Киеве формируется штаб многонациональных сил на Украине (MNF-U) — структуры, созданной под эгидой НАТО и союзных стран для координации действий на случай перемирия между РФ и Украиной.

Сообщается, что руководство будет разделено на два уровня: в украинской столице штаб возглавит британский генерал-майор, а общее управление на схожем по уровню командиров будут совместно осуществлять Великобритания и Франция.

Рабочим языком штаба станет английский, что должно обеспечить взаимодействие более чем 30 стран-участниц.

Первоначально многонациональное командование будет функционировать в Париже, затем планируется его перенос в Лондон при сохранении англо-французской схемы управления.

Великобритания уже выделяет силы для поддержки этого штаба, а формат MNF-U, вероятнее всего, станет крупнейшей международной операцией в Европе со времен балканских войн 1990-х.