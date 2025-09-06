Грузины обвинили посла Германии в нападении

Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб «Грузинской мечты». Об этом председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили написал в Facebook.

«Вчера экстремистская группа, поддерживаемая послом Германии, вновь напала на избирательный штаб «Грузинской мечты» в Тбилиси и на находившихся там людей», - написал он.

По словам Папуашвили, со стороны членов группы «наблюдались проявления ненависти и насилия». Он также подчеркнул, что до сих пор не было публичного осуждения их действий со стороны посла Германии.