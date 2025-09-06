В США назвали необходимую сумму для переименования Пентагона

USD 1.7000
Переименование Министерства обороны США в Министерство войны (Department of War) может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов, хотя изменения будут исключительно «косметическими». Об этом пишет газета Politico.

По ее информации, многие сотрудники ведомства выразили разочарование, гнев и недоумение в связи с подписанным в пятницу указом американского президента Дональда Трампа, исполнение которого «может обойтись в миллиарды долларов за косметические изменения, которые практически не помогут решить наиболее насущные военные проблемы». «Этот шаг чисто для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого воздействия на расчеты Китая или России. Хуже того, наши противники могут использовать это, чтобы представить США как разжигателя войны и угрозу мировой стабильности», — сказал изданию бывший сотрудник Пентагона.

По данным Politico, чиновникам придется сменить символику Пентагона на более чем 700 тыс. объектов ведомства в 40 странах мира и во всех 50 штатах США. Это подразумевает как замену фирменных бланков шести родов войск и подведомственных Пентагону агентств, так и замену «тисненых салфеток в столовых, вышивки на пиджаках утвержденных Сенатом [Конгресса США] чиновников, а также брелоков и безделушек в сувенирном магазине».

Издание отмечает, что официальное переименование министерства, вероятнее всего, потребует принятия Конгрессом соответствующего закона. Источник сообщил Politico, что Белый дом ищет способы реализации инициативы в обход законодательного органа.

