Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине

18:29 2617

Россия стягивает силы под Покровск для «решающего прорыва» в Донбассе, сообщает украинская Десантно-штурмовая войска (ДШВ).

По данным 7-го корпуса ДШВ, в район Покровска переброшены опытные морские пехотинцы. В настоящее время войска РФ малыми группами пытаются продвигаться к позициям операторов дронов и минометчиков, расширяя «серую зону».

Одновременно россияне усилили фланговые штурмы с использованием бронетехники и мототехники, пытаясь перерезать логистические пути 7-го корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

В ДШВ отмечают, что цель российских войск остается прежней — захват агломерации Покровск–Краматорск–Славянск, для чего планируется массированное применение живой силы и техники.

2 сентября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское командование проводит перегруппировку войск на фронте. По данным аналитиков, РФ перебросила элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск на Покровское направление, сняв их с Сумской области и Херсонского участка. В ISW считают, что это указывает на подготовку к новому наступлению.

