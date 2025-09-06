Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться

Президент Дональд Трамп приказал развернуть боевые самолеты-невидимки F-35 в районе возможных столкновений между США и Венесуэлой. 10 таких истребителей были отправлены в Пуэрто-Рико, и это дало основание американским военным экспертам предположить, что США готовятся к нанесению ударов по Венесуэле. А до этого, вечером в четверг, еще одна пара венесуэльских самолетов F-16 второй раз за сутки облетела американский боевой корабль Jason Dunham, стоящий у берегов этой латиноамериканской страны. И корабль, и самолеты находились в зоне возможного поражения, но никто из них на атаку не осмелился. Как пишет CBS, обе стороны ведут «игру в курицу» (game of chicken). В Америке это довольно распространенная метафора. Она означает, что две стороны вступили в противоборство, и каждая ожидает, что другая струсит и сдастся первой.

Накануне Трамп заявил, что США не собираются свергать Мадуро, но могут начать сбивать самолеты Венесуэлы, если они повторят «в высшей степени провокационные пролеты» над американскими кораблями. «Я бы сказал, что у них (венесуэльцев) будут проблемы», - сказал Трамп репортерам в пятницу. А во вторник, как уже сообщал haqqin.az, огнем с военных кораблей США был потоплен катер с находившимися на нем людьми, которые, предположительно, перевозили кокаин и направлялись в сторону США. Пентагон и Белый дом говорят о том, что 11 человек, которые якобы принадлежали к венесуэльской террористической организации Tren de Aragua, были убиты. Однако никаких доказательств того, что они перевозили наркотики, американские власти не предоставили. Как не было и фактов, что все убитые были членами международной банды, действующей в ряде стран Латинской Америки и США. Потопление катера вызвало резкую критику американских юристов. «Президент не может просто заявить, что мы находимся в состоянии войны, - говорит Рейчел Ванлантингхем, профессор права в Southwestern Law School, эксперт в сфере военного права. – Это было преднамеренное убийство, и я не вижу для этого инцидента никакого легального основания».

В 2001 году президент Джордж Буш-младший предоставил своим военным право преследовать и уничтожать группы или отдельных лиц, которые помогли осуществить теракт 11 сентября. Однако наркокартели, которые сейчас объявлены в США, никак не связаны с международными террористами, тем более с «Аль-Каидой», осуществившей теракт 9/11. Кроме того, по Конституции военные полномочия президента обычно относятся к таким ситуациям, когда подвергнутые нападениям группы совершили какой-либо вред США или их гражданам. И, кроме того, основной закон диктует, что объявить войну может лишь Конгресс. Наконец, президент может осуществлять некие тайные операции лишь с ведома Конгресса. А в данном случае публикация видео о том, как лодка предполагаемых контрабандистов была взорвана и потоплена, никак не подтверждает, что была проведена тайная операция. Но переходим из плоскости международного права к ситуации на земле. Трампа, вероятно, убедили военные, что интервенция в Венесуэлу - не вариант. Мадуро мобилизовал 340 тысяч человек из числа военнослужащих, а всего, как он заявляет, число «защитников суверенитета Венесуэлы» составляет 8 миллионов. Даже если эти цифры дутые, 4,5 тысячам морских пехотинцев, находящихся на борту кораблей, эту силу не пробить. Как говорит Франк Мора, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, для такой операции потребуется от 200 до 250 тысяч солдат. Но если насильственной смены режима не будет, то какие цели преследует Трамп? Развертывание шести боевых кораблей и атомной подводной лодки у берегов Венесуэлы преследует политические цели, полагает один из самых известных испаноязычных журналистов в США Андрес Оппенгеймер. Президент, по его словам, хочет продемонстрировать сильную руку в борьбе с наркотрафиком, чтобы умаслить свою социальную базу из числа венесуэльцев и кубинцев во Флориде. А то те были страшно недовольны тем, что Белый дом продлил лицензию на добычу нефти американской компании Chevron. И таким образом, считают противники венесуэльского режима, протянул Мадуро костыль с тем, чтобы тот мог править и дальше.