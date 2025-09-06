USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Reuters удалило видео с разговором Путина и Си о долголетии

19:20 916

Агентство Reuters по требованию Государственного телевидения Китая (CCTV) удалило видео беседы президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о способах продления жизни и трансплантации органов. Запись была лицензирована CCTV, но вещатель отозвал разрешение на ее использование.

О разговоре также сообщало агентство Bloomberg. Оно передавало, что на записи Си произнес несколько фраз на китайском языке, среди них «в наши дни» и «70 лет». После этого переводчик произнес по-русски: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Слова ответа Путина не были слышны журналистам. Однако следом на запись попало сказанное переводчиком по-китайски: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».

«Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет», — сказал также Си.

Запись была сделана в Пекине 3 сентября, когда Путин и глава Китая шли на военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Путин в тот же день подтвердил обсуждение с Си вопроса продления продолжительности жизни. «Да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [Китая] об этом говорил. <...> Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал Путин.

Reuters сообщает, что смонтировало видео в ролик на четыре минуты и распространило его среди более чем 1 тыс. своих клиентов по всему миру, им тоже придется удалить видео. Другие СМИ с лицензией от CCTV тоже опубликовали кадры.

В письме с требованием об удалении от китайского ТВ говорилось о нарушении условий соглашения.

«Редакторская правка, примененная к этому материалу, привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензионной трансляции», — цитирует Reuters письмо от CCTV. Западное агентство подчеркивает, что уверено в точности опубликованной информации и не считает, что нарушило свою «давнюю приверженность точной и беспристрастной журналистике».

ЭТО ВАЖНО

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2623
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4108
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8051
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1531
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3829
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2363
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4446
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3946
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3201
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7952
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848
