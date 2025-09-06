Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями

В последние годы в Баку участились случаи пожаров в торговых центрах, жилых домах и многоэтажных зданиях. Расследование крупного возгорания в торговом центре «Садарак» еще не завершено, но многие эксперты, основываясь на опубликованных видеоматериалах, склонны полагать, что его причиной стало короткое замыкание. Наблюдения показывают, что во многих подобных случаях источником пожаров становятся некачественные кабели или ошибки при выборе электрических проводов. В интернете и на рынках широко представлена кабельная продукция различного происхождения и ценовой категории. Но, как выяснили журналисты haqqin.az, выступившие в роли покупателей, значительная часть товаров не соответствует техническим стандартам.

Продавцы признают, что наибольшим спросом пользуются кабели, производимые в местных цехах. Они, правда, не обладают огнестойкостью, зато выигрывают низкой ценой. По словам продавцов, разницу между заводской и кустарной продукцией можно определить даже визуально. Так, сопровождаемый сертификатом качества метр стандартного кабеля 4 x 6 заводского производства стоит 4 маната 50 гяпиков, тогда как аналогичный по маркировке кабель цехового изготовления предлагается за 3 маната 50 гяпиков, хотя его фактическое сечение оказывается меньше заявленного. Как утверждают продавцы, формально продукция местных цехов хотя и не соответствует заявленным характеристикам, но при этом поддельной не считается. Один из торговцев пояснил, что такие кабели нередко используются в частных домах, где нагрузка на электросеть высока, и именно там чаще всего возникают возгорания. Он добавил, что кабели турецкого производства гораздо надежнее и обладают огнестойкостью, но их цена вдвое выше азербайджанских аналогов, что делает их непопулярными среди застройщиков. «Если предприниматель без принуждений согласится покупать турецкие кабели, то ему можно ставить памятник», — не без иронии заметил продавец Аслан Мамедов, уточнив, что один метр качественного турецкого кабеля стоит более 7 манатов. Продавцы утверждают, что информируют клиентов о качестве реализуемого товара и подробно рассказывают покупателям, что кабели низкого стандарта перегреваются и плавятся, а это, в свою очередь, неизбежно приводит к риску возгорания. При этом они признают, что продукция цехов поступает в торговые центры легально, без сертификатов и гарантий. Большинство подобных производств сосредоточено в пригородах Баку. Как выясняется, организовать выпуск такой продукции несложно: достаточно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью и закупить несколько станков, после чего можно беспрепятственно поставлять кабели на рынок. Основными клиентами остаются строительные и подрядные компании, прекрасно понимающие разницу между качественной и кустарной продукцией, но, тем не менее, чаще выбирающие дешевый вариант.