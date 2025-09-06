Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями

В последние годы в Баку участились случаи пожаров в торговых центрах, жилых домах и многоэтажных зданиях. Расследование крупного возгорания в торговом центре «Садарак» еще не завершено, но многие эксперты, основываясь на опубликованных видеоматериалах, склонны полагать, что его причиной стало короткое замыкание. Наблюдения показывают, что во многих подобных случаях источником пожаров становятся некачественные кабели или ошибки при выборе электрических проводов.
В интернете и на рынках широко представлена кабельная продукция различного происхождения и ценовой категории. Но, как выяснили журналисты haqqin.az, выступившие в роли покупателей, значительная часть товаров не соответствует техническим стандартам.
Продавцы признают, что наибольшим спросом пользуются кабели, производимые в местных цехах. Они, правда, не обладают огнестойкостью, зато выигрывают низкой ценой. По словам продавцов, разницу между заводской и кустарной продукцией можно определить даже визуально. Так, сопровождаемый сертификатом качества метр стандартного кабеля 4 x 6 заводского производства стоит 4 маната 50 гяпиков, тогда как аналогичный по маркировке кабель цехового изготовления предлагается за 3 маната 50 гяпиков, хотя его фактическое сечение оказывается меньше заявленного.
Как утверждают продавцы, формально продукция местных цехов хотя и не соответствует заявленным характеристикам, но при этом поддельной не считается. Один из торговцев пояснил, что такие кабели нередко используются в частных домах, где нагрузка на электросеть высока, и именно там чаще всего возникают возгорания. Он добавил, что кабели турецкого производства гораздо надежнее и обладают огнестойкостью, но их цена вдвое выше азербайджанских аналогов, что делает их непопулярными среди застройщиков.
«Если предприниматель без принуждений согласится покупать турецкие кабели, то ему можно ставить памятник», — не без иронии заметил продавец Аслан Мамедов, уточнив, что один метр качественного турецкого кабеля стоит более 7 манатов.
Продавцы утверждают, что информируют клиентов о качестве реализуемого товара и подробно рассказывают покупателям, что кабели низкого стандарта перегреваются и плавятся, а это, в свою очередь, неизбежно приводит к риску возгорания. При этом они признают, что продукция цехов поступает в торговые центры легально, без сертификатов и гарантий. Большинство подобных производств сосредоточено в пригородах Баку. Как выясняется, организовать выпуск такой продукции несложно: достаточно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью и закупить несколько станков, после чего можно беспрепятственно поставлять кабели на рынок. Основными клиентами остаются строительные и подрядные компании, прекрасно понимающие разницу между качественной и кустарной продукцией, но, тем не менее, чаще выбирающие дешевый вариант.
В связи с чем возникает закономерный вопрос: а существует ли действенный контроль за подобной продукцией?
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям haqqin.az сообщили, что проверки проводятся в соответствии с законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей». При выявлении нарушений в МЧС составляют протоколы и выносят предписания, содержащие обязательные противопожарные требования. В то же время министерство подчеркнуло, что производство электрических кабелей и контроль за их качеством не входят в компетенцию Государственной службы пожарного надзора.
В ведомстве отметили, что в текущем году произошло 450 пожаров. Причинами почти половины всех зарегистрированных возгораний названы дефекты электропроводки, несоответствие кабелей нормам эксплуатации, а также их неправильный монтаж. При этом чиновники МЧС подчеркнули, что даже сертифицированные кабели, если они установлены неквалифицированно, перегружены или эксплуатируются с нарушением норм, могут представлять реальную угрозу. Именно поэтому монтаж электросетей должен выполняться только специалистами, прошедшими регистрацию и обладающими профильной подготовкой.
Дополнительно указывалось, что кабели имеют ограниченный срок службы: изоляция стареет, подвержена воздействиям влаги и солнечного света, что делает использование просроченной проводки крайне опасным.
В Государственном агентстве по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка журналистам haqqin.az заявили, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставлять товар, соответствующий нормативной документации и подтвержденный сертификатом качества. Импортируемая продукция также должна сопровождаться подтверждающими документами. В список товаров, подлежащих обязательной сертификации, включены кабели, провода и шнуры, а строительные материалы могут использоваться только при наличии соответствующего сертификата.
Однако, как уже сообщалось, проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане приостановлены до 1 января 2026 года, а потому агентство вправе реагировать лишь на обоснованные обращения, связанные с угрозами жизни и здоровью граждан или безопасности страны. В этом году подобных обращений по поводу кабельной продукции не поступало. Таким образом, рынок остается насыщенным продукцией, которая по формальным причинам не исключена из оборота, но при этом создает серьезную угрозу безопасности.
Ситуация, сложившаяся вокруг кабельного рынка Баку, наглядно демонстрирует вопиющее противоречие между официальными заявлениями о соблюдении законодательства и реальной практикой, в рамках которой экономия на безопасности становится одной из причин опустошительных пожаров.