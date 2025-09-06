Зеленский: 26 стран готовы гарантировать безопасность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что уже 26 стран готовы гарантировать безопасность Украины. Об этом он написал в Telegram по итогам зарубежных визитов.

«Рядом с нами вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры. Наш результат: 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за совместную работу», — отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что «прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему». Он добавил, что сильные санкции и тарифы, объединенные усилия Европы и США должны лишить Россию возможности финансировать военную машину. «Далее – больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым», — заявил Зеленский.

Ранее, 4 сентября, Макрон сообщил после встречи «коалиции решительных», что 26 стран выразили готовность направить войска или предоставить средства для поддержки сил гарантирования.