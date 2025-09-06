USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Зеленский: 26 стран готовы гарантировать безопасность Украины

20:20 295

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что уже 26 стран готовы гарантировать безопасность Украины. Об этом он написал в Telegram по итогам зарубежных визитов.

«Рядом с нами вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры. Наш результат: 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за совместную работу», — отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что «прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему». Он добавил, что сильные санкции и тарифы, объединенные усилия Европы и США должны лишить Россию возможности финансировать военную машину. «Далее – больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым», — заявил Зеленский.

Ранее, 4 сентября, Макрон сообщил после встречи «коалиции решительных», что 26 стран выразили готовность направить войска или предоставить средства для поддержки сил гарантирования.

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2627
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4111
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8054
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1537
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3832
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2367
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4449
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3949
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3203
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7958
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848

ЭТО ВАЖНО

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2627
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4111
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8054
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1537
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3832
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2367
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4449
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3949
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3203
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7958
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться