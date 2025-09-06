USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Европе придется раскошелиться на замену разведданных США

20:33 199

Европейским странам придётся выделить 4,8 млрд евро на замену разведывательных данных, которые сейчас в основном предоставляют США для Украины, включая спутниковую информацию, сыгравшую ключевую роль в российско-украинской войне. Об этом говорится в докладе «Прогресс и недостатки в обороне Европы».

Европейские официальные лица отмечают, что США должны продолжать предоставлять эти ресурсы в рамках возможного мирного соглашения, чтобы украинские и европейские силы могли получать предупреждения о любых нарушениях со стороны РФ.

Кроме того, в Европе отсутствуют собственные комплексные системы ПВО и ПРО большой дальности, способные сбивать баллистические ракеты. Эту задачу почти полностью решают американские системы Patriot. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейским странам необходимо увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз.

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2628
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4111
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8057
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1538
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3832
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2367
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4449
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3950
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3204
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7961
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848

ЭТО ВАЖНО

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2628
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4111
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8057
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1538
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3832
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2367
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4449
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3950
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3204
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7961
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться