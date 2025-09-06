Европе придется раскошелиться на замену разведданных США

Европейским странам придётся выделить 4,8 млрд евро на замену разведывательных данных, которые сейчас в основном предоставляют США для Украины, включая спутниковую информацию, сыгравшую ключевую роль в российско-украинской войне. Об этом говорится в докладе «Прогресс и недостатки в обороне Европы».

Европейские официальные лица отмечают, что США должны продолжать предоставлять эти ресурсы в рамках возможного мирного соглашения, чтобы украинские и европейские силы могли получать предупреждения о любых нарушениях со стороны РФ.

Кроме того, в Европе отсутствуют собственные комплексные системы ПВО и ПРО большой дальности, способные сбивать баллистические ракеты. Эту задачу почти полностью решают американские системы Patriot. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейским странам необходимо увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз.