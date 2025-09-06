В Париже прошла акция за отставку Макрона

Более тысячи человек прошли по улицам Парижа с плакатами и флагами страны, требуя отставки президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру.

Участники скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе», выражая недовольство политикой властей, «способствующей росту благосостояния лишь отдельных лиц и групп».

Демонстранты также обвинили Национальное собрание и Сенат в принятии соглашений ЕС, «из-за которых Франция оказалась в нынешнем положении». Кроме того, они выступили против поддержки Украины и за скорейшее урегулирование войны.