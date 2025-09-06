USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

В Париже прошла акция за отставку Макрона

20:46 98

Более тысячи человек прошли по улицам Парижа с плакатами и флагами страны, требуя отставки президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру.

Участники скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе», выражая недовольство политикой властей, «способствующей росту благосостояния лишь отдельных лиц и групп».

Демонстранты также обвинили Национальное собрание и Сенат в принятии соглашений ЕС, «из-за которых Франция оказалась в нынешнем положении». Кроме того, они выступили против поддержки Украины и за скорейшее урегулирование войны.

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2629
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4111
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8057
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1540
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3832
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2367
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4449
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3951
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3204
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7964
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848

ЭТО ВАЖНО

Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 2629
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4111
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8057
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 1540
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 3832
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2367
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 4449
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 3951
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения
Си, Путин и Ын пришли к выводу, что Трамп не достоин уважения The Atlantic
16:35 3204
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история
13:38 7964
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана
Культурная революция в Иране: возвращение Хумаюна Шаджариана Мохсен Банаи комментирует для haqqin.az; все еще актуально
03:17 7848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться