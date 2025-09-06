Турецкий муниципальный глава снова задержан

В Турции вновь арестован глава муниципалитета Бейкоз Алааттин Кёселер, который накануне был освобожден.

Прокуратура Стамбула выразила протест против решения об освобождении Кёселера, представляющего Республиканскую народную партию (CHP). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, после чего было принято решение о его повторном аресте.

Его арестовали в рамках расследования, связанного с превышением должностных полномочий. Прокуратура заявила, что дело еще не полностью расследовано, а также учла серьезность обвинений, поэтому оспорила его освобождение и добилась повторного ареста.