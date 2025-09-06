USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

В Германии призвали к софинансированию ядерного оружия в Европе

22:08 391

Германия могла бы взять на себя часть финансирования ядерного оружия во Франции и Великобритании, считает председатель фракции входящего в правящую коалицию консервативного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан. Такое решение возможно, если Берлин сможет договориться с Парижем и Лондоном о совместном ядерном щите, заключив соглашение, подобное существующему с США, заявил политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в онлайн-версии в субботу, 6 сентября.

При этом "равноправного участия" в использовании ядерного оружия с Францией и Великобританией Германия не ожидает, поскольку такого пункта нет и в соответствующем договоре с США. На вопрос, будет ли этого достаточно для защиты Германии, Шпан ответил утвердительно, вместе с тем указав на необходимость совместной модернизации и расширения французского и британского ядерных арсеналов.

Одновременно немецкий политик отметил, что Германия должна быть благодарна США за поддержание ими "в настоящее время" ядерного щита в Европе. "Красная кнопка находится в Вашингтоне. Но нам необходим и сдерживающий потенциал на европейском уровне, например, совместно с французами или британцами", - отметил далее христианский демократ. По его мнению, необходимые дискуссии по данному вопросу в Европе будут вестись, если сама Германия будет их продвигать.

В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже отклонил аналогичное предложение Шпана, заявив, что Германия должна сделать все возможное для сохранения совместного ядерного щита с Соединенными Штатами "на ближайшие годы, если не на десятилетия". По словам Мерца, он принял предложение Франции о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, но это задача "на очень, очень долгосрочную перспективу", добавил он.

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4096
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8975
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1123
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4332
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8865
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2506
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4455
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2998
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5820
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4894

ЭТО ВАЖНО

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4096
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8975
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1123
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4332
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8865
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2506
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4455
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2998
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5820
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться