В Германии призвали к софинансированию ядерного оружия в Европе

Германия могла бы взять на себя часть финансирования ядерного оружия во Франции и Великобритании, считает председатель фракции входящего в правящую коалицию консервативного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан. Такое решение возможно, если Берлин сможет договориться с Парижем и Лондоном о совместном ядерном щите, заключив соглашение, подобное существующему с США, заявил политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в онлайн-версии в субботу, 6 сентября.

При этом "равноправного участия" в использовании ядерного оружия с Францией и Великобританией Германия не ожидает, поскольку такого пункта нет и в соответствующем договоре с США. На вопрос, будет ли этого достаточно для защиты Германии, Шпан ответил утвердительно, вместе с тем указав на необходимость совместной модернизации и расширения французского и британского ядерных арсеналов.

Одновременно немецкий политик отметил, что Германия должна быть благодарна США за поддержание ими "в настоящее время" ядерного щита в Европе. "Красная кнопка находится в Вашингтоне. Но нам необходим и сдерживающий потенциал на европейском уровне, например, совместно с французами или британцами", - отметил далее христианский демократ. По его мнению, необходимые дискуссии по данному вопросу в Европе будут вестись, если сама Германия будет их продвигать.

В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже отклонил аналогичное предложение Шпана, заявив, что Германия должна сделать все возможное для сохранения совместного ядерного щита с Соединенными Штатами "на ближайшие годы, если не на десятилетия". По словам Мерца, он принял предложение Франции о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, но это задача "на очень, очень долгосрочную перспективу", добавил он.