Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах

«Мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют их, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб, конечно», — сказал спикер Кремля. По его словам, особенно важно учитывать это, когда речь идет о государственных и корпоративных тайнах, а также прочей секретной информации.

Ранее Песков выступил за сохранение Telegram и WhatsApp в России, чтобы они создавали конкуренцию Max — национальному мессенджеру, созданному по требованию президента Владимира Путина. Спикер также отметил, что ограничение функционала иностранных сервисов не поможет избавиться от мошенников, которые просто перейдут на отечественную платформу, что уже происходит. 13 августа Роскомнадзор заблокировал звонки в WhatsApp и Telegram под предлогом борьбы с аферистами и вовлечением россиян в «диверсионную деятельность». Всем чиновникам и бюджетникам было предписано перейти в Max, который с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все продаваемые в стране гаджеты. При этом в политике конфиденциальности сервиса указано, что он оставляет за собой право собирать данные о пользователях и передавать их госорганам, в том числе ФСБ и МВД.

Ранее проект «Теплица социальных технологий» выяснил, что Max собирает широкий спектр личных данных, имеет доступ ко всем основным функциям смартфона, фиксирует местоположение и записывает каждое действие пользователя, включая неотправленные черновики сообщений. Для сравнения: WhatsApp и другие западные сервисы тоже анализируют поведение, но не могут читать переписки благодаря сквозному шифрованию.

В проекте обратили внимание, что Max умеет деанонимизировать пользователя и делать профайл наподобие сервисов «пробива». В приложение встроен специальный трекер аналитики MyTracker, разработанный VK, который собирает практически все возможные идентификаторы, включая любые дополнительные «кастомные параметры»: возраст, пол, номер телефона, email, языковые настройки и даже ID из других мессенджеров и соцсетей, включая «Одноклассники» и «ВКонтакте».