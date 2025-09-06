USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах

22:23 1124

У спецслужб нет проблем с получением доступа к перепискам в любом из существующих мессенджеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют их, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб, конечно», — сказал спикер Кремля. По его словам, особенно важно учитывать это, когда речь идет о государственных и корпоративных тайнах, а также прочей секретной информации.

Ранее Песков выступил за сохранение Telegram и WhatsApp в России, чтобы они создавали конкуренцию Max — национальному мессенджеру, созданному по требованию президента Владимира Путина. Спикер также отметил, что ограничение функционала иностранных сервисов не поможет избавиться от мошенников, которые просто перейдут на отечественную платформу, что уже происходит. 13 августа Роскомнадзор заблокировал звонки в WhatsApp и Telegram под предлогом борьбы с аферистами и вовлечением россиян в «диверсионную деятельность». Всем чиновникам и бюджетникам было предписано перейти в Max, который с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все продаваемые в стране гаджеты. При этом в политике конфиденциальности сервиса указано, что он оставляет за собой право собирать данные о пользователях и передавать их госорганам, в том числе ФСБ и МВД.

Ранее проект «Теплица социальных технологий» выяснил, что Max собирает широкий спектр личных данных, имеет доступ ко всем основным функциям смартфона, фиксирует местоположение и записывает каждое действие пользователя, включая неотправленные черновики сообщений. Для сравнения: WhatsApp и другие западные сервисы тоже анализируют поведение, но не могут читать переписки благодаря сквозному шифрованию.

В проекте обратили внимание, что Max умеет деанонимизировать пользователя и делать профайл наподобие сервисов «пробива». В приложение встроен специальный трекер аналитики MyTracker, разработанный VK, который собирает практически все возможные идентификаторы, включая любые дополнительные «кастомные параметры»: возраст, пол, номер телефона, email, языковые настройки и даже ID из других мессенджеров и соцсетей, включая «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4097
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8976
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1125
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4332
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8866
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2508
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4456
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2999
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5821
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4894

ЭТО ВАЖНО

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4097
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8976
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1125
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4332
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8866
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2508
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4456
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2999
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5821
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться