Новый глава CENTCOM прибыл в Ливан

В Бейруте президент Ливана Жозеф Аун принял командующего Центральным командованием США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

Аун призвал Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот «соблюдал соглашение о прекращении огня и вывел войска с ливанских территорий», а также подчеркнул важность дальнейшей поддержки ливанской армии со стороны США для выполнения её задач в сложных экономических условиях.

Адмирал Купер сообщил, что комитет по контролю за реализацией соглашения о прекращении огня на юге Ливана ожидается на заседании завтра.