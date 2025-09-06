USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Новый глава CENTCOM прибыл в Ливан

22:45 191

В Бейруте президент Ливана Жозеф Аун принял командующего Центральным командованием США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

Аун призвал Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот «соблюдал соглашение о прекращении огня и вывел войска с ливанских территорий», а также подчеркнул важность дальнейшей поддержки ливанской армии со стороны США для выполнения её задач в сложных экономических условиях.

Адмирал Купер сообщил, что комитет по контролю за реализацией соглашения о прекращении огня на юге Ливана ожидается на заседании завтра.

