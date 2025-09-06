В Латвии хотят обязать женщин служить в армии

Пока министерство разрабатывает нужное снаряжение.

По его словам, для того чтобы ввести обязательный призыв, необходимо подготовить подходящее снаряжение, в том числе форму для женщин. Его разработка уже началась.

"В подготовке по национальной обороне участвуют и мужчины, и женщины, поэтому логично, что вопрос равного участия будет актуален и для государственной службы обороны", — сказал министр обороны.

После создания нужной инфраструктуры реформа будет постепенно вводиться, после чего план будет применяться как мужчинам, так и к женщинам, начиная с 2028 года.

По данным Bloomberg, Латвия планирует более чем в два раза увеличить численность своих ВС — с 15 тыс. человек в 2021 году до 31 тыс. к 2028 году.