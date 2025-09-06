В Латвии хотят обязать женщин служить в армии

В Латвии планируется ввести обязательную военную службу для женщин, заявил Delfi TV министр обороны страны Андрис Спрудс.
Пока министерство разрабатывает нужное снаряжение.
По его словам, для того чтобы ввести обязательный призыв, необходимо подготовить подходящее снаряжение, в том числе форму для женщин. Его разработка уже началась.
"В подготовке по национальной обороне участвуют и мужчины, и женщины, поэтому логично, что вопрос равного участия будет актуален и для государственной службы обороны", — сказал министр обороны.
После создания нужной инфраструктуры реформа будет постепенно вводиться, после чего план будет применяться как мужчинам, так и к женщинам, начиная с 2028 года.
По данным Bloomberg, Латвия планирует более чем в два раза увеличить численность своих ВС — с 15 тыс. человек в 2021 году до 31 тыс. к 2028 году.