Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
В Латвии хотят обязать женщин служить в армии

В Латвии планируется ввести обязательную военную службу для женщин, заявил Delfi TV министр обороны страны Андрис Спрудс.

Пока министерство разрабатывает нужное снаряжение.

По его словам, для того чтобы ввести обязательный призыв, необходимо подготовить подходящее снаряжение, в том числе форму для женщин. Его разработка уже началась.

"В подготовке по национальной обороне участвуют и мужчины, и женщины, поэтому логично, что вопрос равного участия будет актуален и для государственной службы обороны", — сказал министр обороны.

После создания нужной инфраструктуры реформа будет постепенно вводиться, после чего план будет применяться как мужчинам, так и к женщинам, начиная с 2028 года.

По данным Bloomberg, Латвия планирует более чем в два раза увеличить численность своих ВС — с 15 тыс. человек в 2021 году до 31 тыс. к 2028 году.

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4100
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8978
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1129
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4335
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8866
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2509
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4460
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2999
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5822
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4897

