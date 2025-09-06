USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину

Отдел информации
23:00 290

Граждане Ирака воюют в рядах российской армии против Украины, заявил Комитет по иностранным делам иракского парламента.

«С 2022 года более 5000 молодых иракцев были привлечены к работе в качестве боевиков в России. Они покидают страну, чтобы участвовать в войне, либо контрабандой, либо под видом туризма, лечения или другими способами», - пишет Shafaq News.

Как отмечает источник издания, иракцев вербуют с помощью финансовых стимулов, таких как зарплаты, земельные участки и российское гражданство, пользуясь высоким уровнем безработицы в стране.

Член Комитета по международным отношениям Мухтар аль-Муссави заявил о необходимости вмешательства иракского МИД, а также посольства Ирака в Москве в начало преследования вышеуказанных иракцев, а также необходимости парламента предпринять усилия по раскрытию подробностей этого дела и его завершении.

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4100
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8978
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1130
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4336
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8866
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2511
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4460
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2999
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5823
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4897

ЭТО ВАЖНО

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
19:42 4100
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
13:38 8978
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
22:23 1130
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
18:29 4336
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
12:59 4494
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
11:10 8866
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция
18:50 2511
Российская армия продвигается на трех фронтах
Российская армия продвигается на трех фронтах
15:45 4460
В Украине создается штаб армии НАТО
В Украине создается штаб армии НАТО
17:21 2999
В России создали вакцину от рака
В России создали вакцину от рака
16:51 5823
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя
Спецслужбы задержали украинского депутата-предателя обновлено 17:38
17:38 4897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться