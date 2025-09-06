Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину

Граждане Ирака воюют в рядах российской армии против Украины, заявил Комитет по иностранным делам иракского парламента.

«С 2022 года более 5000 молодых иракцев были привлечены к работе в качестве боевиков в России. Они покидают страну, чтобы участвовать в войне, либо контрабандой, либо под видом туризма, лечения или другими способами», - пишет Shafaq News.

Как отмечает источник издания, иракцев вербуют с помощью финансовых стимулов, таких как зарплаты, земельные участки и российское гражданство, пользуясь высоким уровнем безработицы в стране.

Член Комитета по международным отношениям Мухтар аль-Муссави заявил о необходимости вмешательства иракского МИД, а также посольства Ирака в Москве в начало преследования вышеуказанных иракцев, а также необходимости парламента предпринять усилия по раскрытию подробностей этого дела и его завершении.