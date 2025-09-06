Зеленский: Украина уже на 60% обеспечивает ВСУ своим оружием

USD 1.7000
6 сентября 2025, 23:35 612

Украина за время полномасштабной войны вышла на новый уровень производства вооружений. Почти 60% обеспечения украинской армии сегодня составляет оружие отечественного производства, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, страна активно развивает совместные проекты. В частности, впервые в истории начато строительство совместного завода с Данией, который будет выпускать компоненты для ракет и дронов.

«За время этой войны Украина вышла на показатель: почти 60% оружия у наших воинов — это украинское оружие. Это сильное вооружение, много передовых разработок», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что следующим шагом должна стать организация производства различных систем ПВО в Украине или совместно с партнерами. «Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире», — резюмировал он.

