Фицо: Путин готов встретиться с Зеленским «где угодно»

Российский президент Владимир Путин якобы «выразил заинтересованность» во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве.

По его словам, во время встречи с ним Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским «где угодно».

Зеленский на переговорах со словацким премьером 5 сентября также якобы дал понять, что готов к такой встрече.

В то же время Фицо признает, что эта встреча не принесет «много политической пользы», потому что «Путина не оценят россияне».

«Но оба (президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что, если они не будут обсуждать, война продолжится», - добавил премьер Словакии.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.