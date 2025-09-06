USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Фицо: Путин готов встретиться с Зеленским «где угодно»

6 сентября 2025, 23:47 734

Российский президент Владимир Путин якобы «выразил заинтересованность» во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, во время встречи с ним Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским «где угодно».

Зеленский на переговорах со словацким премьером 5 сентября также якобы дал понять, что готов к такой встрече.

В то же время Фицо признает, что эта встреча не принесет «много политической пользы», потому что «Путина не оценят россияне».

«Но оба (президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что, если они не будут обсуждать, война продолжится», - добавил премьер Словакии.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 589
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 1238
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
6 сентября 2025, 18:50 2960
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 420
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 2231
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
6 сентября 2025, 19:42 5444
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
6 сентября 2025, 13:38 9633
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
6 сентября 2025, 22:23 2563
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
6 сентября 2025, 18:29 5096
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
6 сентября 2025, 12:59 4663
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
6 сентября 2025, 11:10 9250

