Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Советник Хаменеи: ООН скоро уйдет в небытие

00:06 402

Организация Объединенных Наций скоро прекратит свое существование, рассказал советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Такой прогноз он дал, комментируя итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества: "Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей Организации Объединенных Наций, и практически можно ясно объявить о начале процесса, в результате которого она будет предана забвению, как и Лига Наций"

Тяньцзиньский саммит Шанхайской организации сотрудничества — заседание Совета глав государств — членов организации, которое прошло в 25-й раз 31 августа—1 сентября 2025 года в одноименном китайском городе.

Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 592
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 1239
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
6 сентября 2025, 18:50 2960
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 420
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 2232
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
6 сентября 2025, 19:42 5445
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
6 сентября 2025, 13:38 9633
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
6 сентября 2025, 22:23 2563
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
6 сентября 2025, 18:29 5096
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
6 сентября 2025, 12:59 4663
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
6 сентября 2025, 11:10 9250

