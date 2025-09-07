Советник Хаменеи: ООН скоро уйдет в небытие

Такой прогноз он дал, комментируя итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества: "Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей Организации Объединенных Наций, и практически можно ясно объявить о начале процесса, в результате которого она будет предана забвению, как и Лига Наций"

Тяньцзиньский саммит Шанхайской организации сотрудничества — заседание Совета глав государств — членов организации, которое прошло в 25-й раз 31 августа—1 сентября 2025 года в одноименном китайском городе.