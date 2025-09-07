Две армии возьмут удар на себя

На фоне участившихся нападений йеменских хуситов в Красном море страны региона активизировали усилия по формированию единого фронта для защиты ключевого торгового маршрута. Прокатарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» сообщила со ссылкой на египетские официальные источники о ведущихся переговорах между Египтом и Саудовской Аравией по созданию специализированных военно-морских сил в рамках Совета арабских и африканских государств, граничащих с Красным морем (так называемый Совет Красного моря). Основанный в 2020 году в Эр-Рияде, он включает в себя Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию, Йемен (международно признанное правительство в Адене), Джибути, Эритрею и Сомали. Идея создания совета с самого начала предполагала скоординированные действия в ответ на угрозы безопасности и стабильности в регионе — сейчас эта задача приобрела острую актуальность.

Цель создаваемых сил — обеспечение свободы судоходства и устойчивости поставок в Красном море, через которое проходит значительная часть мировой торговли, включая нефть и потребительские товары. Красное море — это не просто водный путь, а артерия глобальной экономики, и ее перекрытие, как показали последние атаки хуситов, способно вызвать на мировых рынках цепную реакцию. В этом контексте создание совместных военно-морских патрулей между Египтом и Саудовской Аравией можно рассматривать как первый шаг к более масштабной структуре безопасности, которая в будущем может трансформироваться в полноценные многонациональные военно-морские силы под эгидой Совета. Интересно, что эта военная инициатива сопровождается и политическими договоренностями. Египет выразил готовность поддержать кандидатуру бывшего министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра на пост генерального секретаря Совета Красного моря. Взамен Эр-Рияд поддержит египетскую кандидатуру Набиля Фахми — также бывшего главы МИД — на должность главы Лиги арабских государств, когда в мае 2026 года истечет срок полномочий нынешнего генсека Ахмеда Абу аль-Гейта.

Такой обмен поддержкой свидетельствует о взаимовыгодной дипломатии, направленной на усиление влияния обеих стран в региональных структурах. Для Каира безопасность Красного моря имеет не только стратегическое, но и экономическое значение. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — ключевой источник валютных поступлений. Любая дестабилизация в акватории Красного моря немедленно бьет по доходам Египта и его валютным резервам. Кроме того, Египет рассматривает военно-морскую инициативу как механизм сдерживания для стран, не имеющих выхода к Красному морю, но стремящихся зафиксировать там свое военное или экономическое присутствие. Речь прежде всего идет об Эфиопии, которая после подписания меморандума о взаимопонимании с самопровозглашенным Сомалилендом получила теоретическую возможность выхода к порту Бербера. Что в Каире рассматривают как потенциальную угрозу, особенно в контексте продолжающегося конфликта вокруг плотины «Возрождение» и доступа Египта к водам Нила.