Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social свое фото на фоне пожара и летящих вертолетов, а также, вероятно, пообещал кампанию депортаций в Чикаго.

«Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны», — написал он и опубликовал сгенерированное фото себя на фоне Чикаго.

Также на фото есть надпись Chipocalypse Now. Это отсылка к фильму «Апокалипсис сегодня» об американской войне во Вьетнаме.

Сам Трамп изображен в головном уборе, как у персонажа подполковника Билла Килгора, известного фразой «Люблю запах напалма по утрам».

Губернатор Иллинойса Джей Прицкер отреагировал на пост Трампа, где тот намекнул на массовые депортации мигрантов.

«Дональд Трамп - не сильный человек, он испуганный человек. Иллинойс не поддастся запугиванию. Президент США угрожает войной американскому городу. Это не шутка и не норма», - заявил он.

Трамп в пятницу, 5 сентября, подписал указ об использовании Министерства войны в качестве дополнительного наименования Пентагона. В ходе выступления в Белом доме он заявил, что переименование Министерства обороны США в Министерство войны — это сигнал о победе и силе американской армии.

В конце августа The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Пентагон планирует разместить войска в Чикаго для борьбы с преступностью, бездомностью и нелегальной миграцией. Как сообщала газета, план предполагает несколько вариантов, включая мобилизацию по меньшей мере нескольких тысяч военнослужащих Национальной гвардии в сентябре 2025 года.

Ранее, 11 августа, Трамп объявил о размещении войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Эти действия президент объяснил борьбой за безопасность в городе.

В июне Трамп вводил войска Нацгвардии в Лос-Анджелес. Тогда он направил более 4 тыс. бойцов Национальной гвардии, 700 морских пехотинцев и другие силы в ответ на протесты против рейдов, проводимых Иммиграционной и таможенной полицией США.

