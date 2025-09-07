Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе «Ход Тузова» на Апостроф TV. По его словам, как минимум 40% всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее.

У России есть союзники, и они уже помогают ей переломить ситуацию на линии фронта.

«Что такое 40% от всего объема? Вы представляете, о каких цифрах речь?» – отметил он.

Буданов подчеркнул, что россияне наращивают производство вооружений настолько, насколько могут. В результате около 60% потребностей в боеприпасах они закрывают самостоятельно.

При этом, по его словам, Северная Корея не собирается снижать уровень поддержки России, так как это максимально выгодно для Пхеньяна. Он добавил, что КНДР поставляет Москве свои ракеты, но в производстве российских ракет участия не принимает.

Отвечая на вопрос, будет ли КНДР направлять больше военных в войну против Украины, глава ГУР сказал: «Значительно они не увеличат группировку. А поддерживать на том уровне, который есть, точно будут».

Что касается Ирана, то, по данным украинской разведки, Тегеран сейчас поставляет России компоненты для производства боеприпасов: нитроцеллюлозу, готовые пороха и другое.

Буданов также заявил, что Москва может пойти на новую волну мобилизации, резко увеличив численность армии «и бросая людей еще больше на мясо».

Кроме того, Кирилл Буданов отметил, что выступает за ограничение работы Telegram. По его словам, телеграм-каналы следует приравнять к средствам массовой информации и обязать их указывать владельцев, чтобы не было анонимности.

Глава ГУР также сообщил, что в российской армии фиксируются случаи каннибализма, вызванные голодом на фронте.

По его данным, Кремль планирует нанести удар по Европе ближе к 2030 году и уже готовит масштабное перевооружение на сумму около $1,2 трлн.