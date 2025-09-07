USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии

У России есть союзники, и они уже помогают ей переломить ситуацию на линии фронта.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе «Ход Тузова» на Апостроф TV. По его словам, как минимум 40% всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее.

«Что такое 40% от всего объема? Вы представляете, о каких цифрах речь?» – отметил он.

Буданов подчеркнул, что россияне наращивают производство вооружений настолько, насколько могут. В результате около 60% потребностей в боеприпасах они закрывают самостоятельно.

При этом, по его словам, Северная Корея не собирается снижать уровень поддержки России, так как это максимально выгодно для Пхеньяна. Он добавил, что КНДР поставляет Москве свои ракеты, но в производстве российских ракет участия не принимает.

Отвечая на вопрос, будет ли КНДР направлять больше военных в войну против Украины, глава ГУР сказал: «Значительно они не увеличат группировку. А поддерживать на том уровне, который есть, точно будут».

Что касается Ирана, то, по данным украинской разведки, Тегеран сейчас поставляет России компоненты для производства боеприпасов: нитроцеллюлозу, готовые пороха и другое.

Буданов также заявил, что Москва может пойти на новую волну мобилизации, резко увеличив численность армии «и бросая людей еще больше на мясо».

Кроме того, Кирилл Буданов отметил, что выступает за ограничение работы Telegram. По его словам, телеграм-каналы следует приравнять к средствам массовой информации и обязать их указывать владельцев, чтобы не было анонимности.

Глава ГУР также сообщил, что в российской армии фиксируются случаи каннибализма, вызванные голодом на фронте.

По его данным, Кремль планирует нанести удар по Европе ближе к 2030 году и уже готовит масштабное перевооружение на сумму около $1,2 трлн.

Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
