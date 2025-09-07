USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Индия назвала США ненадежным партнером

01:10 120

Индийские чиновники считают, что разногласия с США по вопросу пошлин и закупки российской нефти, скорее всего, нанесут ущерб отношениям Нью-Дели и Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Даже если стороны найдут выход из переживаемого ими кризиса в двусторонних отношениях, риторика и действия американской администрации в последние месяцы будут долгие годы служить индийским властям напоминанием о ненадежности США, сказал изданию неназванный высокопоставленный индийский чиновник. Он описал сложившуюся ситуацию при помощи риторического вопроса: "Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?"

NYT отмечает, что Нью-Дели будет непросто заменить американский рынок, поскольку на него приходится около 20% всего индийского экспорта. Вместе с тем крупный внутренний рынок, а также разнообразные и расширяющиеся торговые и экономические связи со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы придают уверенности премьер-министру Индии Нарендре Моди в противостоянии с США, добавляет газета.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.

Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 597
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя
00:18 1247
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
6 сентября 2025, 18:50 2962
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 424
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 2236
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
6 сентября 2025, 19:42 5450
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
6 сентября 2025, 13:38 9633
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
6 сентября 2025, 22:23 2567
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
Русские готовятся к «решающему прорыву» в Украине
6 сентября 2025, 18:29 5098
Хотите санкций против России? Будут против Европы
Хотите санкций против России? Будут против Европы
6 сентября 2025, 12:59 4664
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
Первый полет Пашиняна над Азербайджаном
6 сентября 2025, 11:10 9250

